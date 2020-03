A pandemia vista da janela do meu eléctrico...

Porque não acontece só aos outros, Portugal vive por estes dias uma crise de saúde pública a par do resto do mundo. Uma pandemia para a qual nenhuma empresa, nenhum trabalhador e nenhum país está preparado. De repente temos uma sigla a dominar o nosso quotidiano, covid-19, que veio impor novas regras e estilos de vida. Os números de infectados confirmados aumentam a uma velocidade estonteante e dada a propagação rápida deste coronavírus todo o cuidado é pouco.

Nos transportes públicos não é diferente porque nós, tripulantes, quer sejam motoristas ou guarda-freios, somos uma das peças fundamentais para manter a cidade de Lisboa em movimento, para aqueles que não podem ficar em casa a trabalhar. Ainda assim, o medo e por vezes o pânico instala-se sem darmos conta, porque naquela viagem entre o ponto A e B seguem pessoas que não conhecemos e que não sabemos de onde vêm.

Vive-se de há alguns dias a esta parte um clima generalizado de desconfiança por uns e de desleixo por outros, talvez porque ainda não acordaram verdadeiramente para o problema. A entrada dos passageiros passou a ser feita pela porta da saída e a validação dos títulos de transporte foi dispensada, assim como está suspensa a venda de bilhetes a bordo, desde o passado fim-de-semana. Medidas tomadas pela Carris, com vista a minimizar o contacto entre tripulante e passageiros, às quais se acrescenta a margem de segurança sanitária no interior do veículo.

Os primeiros dias destas medidas não foram, contudo, fáceis, porque nem sempre é fácil mudar hábitos e, acima de tudo, porque há pessoas que teimam em pensar única e exclusivamente no seu próprio umbigo. Se há passageiros que concordam com as medidas preventivas, outros há que criticam. Contudo houve um decréscimo acentuado no trânsito e no fluxo de passageiros, o que já era de prever, dadas as recomendações das autoridades de saúde, facto que aumentou com o entretanto decretado “Estado de Emergência” e o encerramento de lojas, restaurantes e espaços comerciais.



Antes das limitações de fronteiras e apesar do apelo generalizado para não sair à rua, ainda havia pessoas, nomeadamente turistas, a transportarem-se nos nossos veículos por mero lazer, como se fossem donos do mundo, como se fossem imunes a um vírus que mata e contra o qual grande parte do mundo se junta para o tentar vencer, seja através do isolamento voluntário, seja através das medidas de contenção e prevenção.

Perante uma situação como a que vivemos, devemos todos prever o pior, para esperar o melhor e, por isso mesmo, eu e os meus colegas, conscientes dos perigos, mas acima de tudo de forma responsável, temos apelado a todos para que fiquem em casa, seja através de conselhos a quem se transporta, seja através das redes sociais, também elas uma ferramenta imprescindível nestes tempos de quarentena, ou, no meu caso pessoal, através do blogue Diário do Tripulante.



Hoje uma viagem por Lisboa é um sentimento estranho onde chegamos até a sentir a falta das poucas saudações que ainda íamos recebendo, pois impera o silêncio e os rostos estão fechados.



Estamos todos juntos nesta viagem para a qual não comprámos bilhete e para a qual não sabemos quando e como termina, por isso cabe-nos a nós, todos juntos, remarmos no mesmo sentido porque é a minha, é a sua... é a nossa saúde. #Ajudenosanãoparar e evite as deslocações desnecessárias e estou certo que vamos vencer.



#Fiqueemcasa, por mim, por si, por todos nós!