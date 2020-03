Teste à covid-19, sem sair do carro, em Faro

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve criou neste domingo um centro de testes à covid-19, a funcionar em duas tendas, montadas junto ao Estádio Algarve. O serviço, aberto entre as 9h e as 21h destinado apenas a utentes indicados pela Linha de Apoio Médico ou pela Linha SNS 24. “Quem vier aqui sem estar referenciado não faz o teste”, avisou o presidente da ARS, Paulo Morgado, explicando as medidas gerais que estão a ser tomadas no combate e contenção da doença. O resultado das análises ali realizadas, adiantou, será conhecido no prazo máximo de oito horas.

O novo centro de rastreio é dirigido aos casos menos graves, doentes que não necessitem de ser hospitalizados. No Algarve, disse Paulo Morgado, há uma capacidade instalada para fazer “300 testes por dia”, tantos quanto os que foram efectuados desde o dia 10 de Março, quando começou o rastreio. Dos 35 casos de infecção pelo novo coronavírus confirmados, afirmou, “a maioria [dos atingidos] são estrangeiros, ou vieram do estrangeiro”. A única vitima mortal, -um homem de 77 anos, residente em Albufeira -, soube o PÚBLICO, acusou sintomas da doença dois dias da visita do filho, vindo de Inglaterra. O serviço é assegurado por profissionais do SNS e pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC).

O acesso ao centro de testes no Estádio Algarve – além da obrigatoriedade de indicação médica - está sujeito a um conjunto de procedimentos relacionados com a segurança. “Com este sistema, estamos a tirar pessoas dos hospitais para fazerem análises, e as próprias pessoas ficam mais protegidas, porque diminuem o risco de contágio”, afirmou o presidente do ABC, Nuno Marques, sublinhando: “As pessoas vêm no seu carro e depois seguem para casa. Não há contacto físico.”

Por seu lado, Paulo Morgado destacou que a região algarvia tem tido “relativamente com poucos casos por dia”. De sábado para domingo foram registados quatro novos casos.