Ministério Público quer juntar 57 crimes à acusação de Rui Pinto

O Ministério Público (MP) discorda do veredicto da juíza de instrução e pretende que Rui Pinto responda pelos 147 crimes de que estava inicialmente acusado. No recurso apresentado, a que o PÚBLICO teve acesso, o MP considera que Cláudia Pina, juíza de instrução, deveria ter acusado o hacker de 54 crimes de violação de correspondência, ainda que os visados não tivessem apresentado queixa. No despacho, assinado pela procuradora Vera Camacho, é também contestado o facto de 68 dos 74 crimes de acesso ilegítimo (cuja pena máxima vai até cinco anos) terem sido convertidos em crimes de acesso indevido (com pena máxima até dois anos).

