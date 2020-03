“Até ao momento” não há infectados ou casos suspeitos em navio atracado em Lisboa

Até ao momento não há qualquer passageiro do navio de cruzeiro que hoje chegou a Lisboa que esteja com covid-19. Também não existe qualquer caso suspeito, indicou o Porto de Lisboa.

“Até ao momento, e já a navegar há 10 dias em alto mar, não existe nenhum passageiro com Covid-19 a bordo, ou mesmo algum caso suspeito”, é referido num comunicado do Porto de Lisboa.

O navio de cruzeiros MCS Fantasia, operado pela MSC Cruises, atracou pelas 09h00 no porto de Lisboa, depois de ter saído no dia 09 de Março do Rio de Janeiro, Brasil, com destino a Europa.

A bordo do navio viajam 1338 passageiros, de 39 nacionalidades (incluindo portuguesa), e 1.247 membros da tripulação, de 50 nacionalidades.

Segundo o Porto de Lisboa, as autoridades competentes, em conjunto com a MSC Cruises, estão “a desenvolver esforços que lhe permitam repatriar os passageiros que viajam no MSC Fantasia com a maior celeridade possível”.

Os passageiros portugueses, depois do desembarque, irão ficar 14 dias em quarentena nas suas residências.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para os passageiros estrangeiros, a MSC Cruises irá fretar charters para os diferentes países de origem “e será criado um corredor entre o porto e o aeroporto de Lisboa durante os próximos dias, para que os passageiros sejam evacuados por avião”.

“Apenas mediante a disponibilidade dos voos os passageiros irão sair do navio com destino ao aeroporto de Lisboa, enquanto os restantes passageiros permanecerão sempre a bordo. A saída do porto para o aeroporto de Lisboa será feita em autocarros, sendo evidentemente cumpridas todas as determinações recebidas das autoridades portuguesas”, lê-se na nota.

Durante esse período o navio permanecerá atracado no porto de Lisboa e a tripulação permanecerá a bordo.