Não somos uma ilha fora do mundo

Ouvindo ou lendo alguns dos nossos comentadores encartados na TV e nos jornais sobre a crise do coronavírus em Portugal, podemos ficar com a sensação de viver em mundos paralelos ou situações fora do mundo. Fazem-se afirmações egocêntricas ou meramente ideológicas, de costas ostensivamente viradas para a realidade global em que estamos mergulhados. E há mesmo quem pretenda que o covid-19 e a globalização nada têm a ver entre si, uma vez que outras terríveis pandemias vividas ao longo dos séculos acabaram por afectar o conjunto da humanidade, muito antes da globalização propriamente dita. Em nome dos benefícios e da ideologia acrítica e deslumbrada da globalização pretende-se, assim, iludir uma realidade que entra pelos olhos dentro dos que, pelo menos, se recusam a ser deliberadamente cegos: a velocidade sem precedentes com que se estabelecem relações e interacções no mundo contemporâneo – desde as actividades económicas às viagens – acelera também de forma vertiginosa, exponencial, o processo de contágio das epidemias, tal como estamos a constatar sem margem para dúvidas ou exercícios de cegueira ideológica. Não é por maldade intrínseca da globalização mas porque as coisas são, globalmente, como são, por mais que isso custe a Trump, Bolsonaro e quejandos.

