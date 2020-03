Consciência

Seja de que raça ou credo for, todos estamos sujeitos a contrair o vírus que se vai propagando sem por enquanto a ciência conseguir descobrir a sua cura. Quando a natureza se “zanga” é por vezes muito difícil matar o mal. É nestas circunstâncias que toda a humanidade deveria por a mão na consciência, uma vez que as vidas estão em perigo eminente, altura, embora tardia, de modificarem as suas actuações lembrando-se que estamos cá de passagem, existindo outros ao nosso lado que, por razões várias, precisam de ajuda. Acumulação de monstruosas fortunas para quê? Todos nós aspiramos a mais, é humano, mas tudo com justeza, com conta peso e medida.

Carlos Leal, Lisboa

Pandemia

Emergência. Só a palavra em si já é um estado de alerta. O que fazer? O que pensar? Como actuar? Em altura de uma guerra contra um inimigo a quem só sabemos o nome, a melhor arma é ficarmos parados, isolados, protegidos. É não convivermos, não sairmos de casa, não cedermos ao pânico, mantermo-nos sãos. O país está a mudar mas ainda há muitas mudanças previstas para fazer face a esta calamidade.

Nos supermercados entram x pessoas de hora e hora, para não sobrelotar, em todo o lado dá-se a devida distância de segurança ao próximo, com medo dele mas também para o salvaguardar, e até na padaria que sempre conheci amigável e aberta a todos, os empregados servem-nos agora à distância de um vidro improvisado, luvas e cuidados extremos para manter os clientes, e o negócio, mas não serem contagiados. O contágio poderia ser uma palavra positiva, se quiséssemos contagiar os outros de amor, alegria, prosperidade, paz. Mas quando o assunto são doenças, contágio é só outra palavra para afastamento, perigo, medo. Medo é a palavra de ordem por estes dias. Medo de que o vírus chegue a nós, e aos próximos, mas medo também ao ver o Portugal livre que sempre conhecemos amarrado por correntes invisíveis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Custa não poder sair, custam os dias de sol em que tudo o que podemos fazer é ir ao jardim. Custa não estarmos com as pessoas que mais gostamos. Custa não poder assistir a um concerto, a uma peça de teatro, ir a uma feira ou passear sem destino. Nunca pensámos ter medo dos nossos compatriotas, nunca pensámos ter de proteger os nossos avós, nunca pensámos ter de comprar comida para 15 dias para o caso de termos de ficar de quarentena sem poder sair, nunca pensámos que não íamos poder estar com a nossa família e amigos quando quiséssemos.

Nestes tempos conturbados, em que tudo o que podemos fazer em comunidade é cantar às varandas, lançar apelos nas redes e pendurar arco-íris nas nossas portas, eu só queria dizer: gosto muito de vocês, portugueses, e gosto muito de ti, Portugal. Para mim, dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas inseguranças, dentro dos nossos medos, somos guerreiros sem igual.

Daniela Castro Soares, Santa Maria da Feira