Irão está a perder a batalha contra o vírus e suplica fim das sanções. “Pressão máxima”, insistem EUA

Os números que nos chegam diariamente do Irão sobre a propagação do novo coronavírus mostram um cenário catastrófico. Este domingo contavam-se mais de 1685 mortos e mais de 21 mil infectados, a uma média de quase 1000 novas infecções por dia. O descontrolo é tal, que o ministro da Saúde colocou a questão nos seguintes termos: o vírus está a matar um iraniano a cada dez minutos e a infectar 50 iranianos a cada hora.

Fruto de uma sucessão de erros de análise, da desvalorização política do perigo, da incapacidade das autoridades para imporem comportamentos restritivos à população e de uma situação económica muito frágil, entre outros factores, o Irão está a perder a batalha contra a pandemia.

Há rumores de que o número de vítimas é cinco vezes maior e foram captadas imagens aéreas que mostravam enormes valas comuns escavadas para enterrar os mortos. E no combate propriamente dito, nos hospitais, falta tudo: médicos, material e medicamentos.

Por isso mesmo, Teerão virou-se nos últimos dias para o seu grande inimigo, os Estados Unidos, suplicando o levantamento das sanções económicas que a Administração Trump lhe vem impondo desde que o Presidente norte-americano decidiu rasgar unilateralmente o acordo nuclear de 2015 há dois anos.

Sem esse peso, acreditam os responsáveis iranianos, será possível “mobilizar todos os recursos disponíveis” para o tratamento dos doentes e para evitar que um colapso total da economia resulte no mais negro dos cenários traçados pelas simulações da Universidade de Tecnologia de Sharif: 3,5 milhões de mortos.

Mas a resposta dos EUA é sempre a mesma. “A nossa política de pressão máxima sobre o regime é para continuar”, afirmou na sexta-feira Brian Hook, representante especial do Governo norte-americano para os Assuntos Iranianos, citado pela Reuters.

Dito e feito – ou melhor, feito e dito. Na quarta-feira Washington tinha anunciado novas sanções sobre indivíduos e empresas envolvidas na “compra, aquisição, venda, transporte ou publicitação de produtos petroquímicos iranianos”.

Segundo Hook, foi enviada recentemente uma nota diplomática para Teerão, onde se oferecia ajuda no combate ao covid-19, que foi, no entanto, “rapidamente rejeitada” pelo Governo iraniano, uma vez que vinha desacompanhada da suspensão das sanções.

“Novo nível de desumanidade”

A República Islâmica rejeita esta versão. “Charlatães”, acusou este domingo, num discurso televisivo, o ayatollah Ali Khamenei, Supremo Líder do Irão.

E numa dura mensagem partilhada no Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, também apontou o dedo a Washington. “A Administração dos EUA orgulha-se alegremente de matar cidadãos iranianos no Noruz [o Ano Novo persa]”, acusou Mohammad Javad Zarif. “A Casa Branca está elevar a sua ‘pressão máxima’ a novo nível de desumanidade, com o seu total desprezo pela vida humana”.

Os EUA parecem, ainda assim, pouco acompanhados nesta abordagem, vilificada por Zarif. Se os pedidos de China e Rússia pelo fim das sanções não surpreendem – devido às ligações estreitas com o Irão –, a posição do Reino Unido mostra que há aliados próximos preocupados com a posição norte-americana.

Segundo o Guardian, Londres tem feito esforços diplomáticos concretos para pressionar Donald Trump a tratar a ameaça do covid-19 como um problema global e, particularmente, a aliviar as sanções ao Irão.

A posição da Casa Branca, porém, é a de que as sanções – que visam praticamente todos os sectores da economia do Irão, particularmente a importantíssima exploração petrolífera iraniana – não têm qualquer impacto no fluxo de ajuda humanitária e de bens médicos de primeira necessidade que podem entrar território iraniano.

Mas esta tese é controversa. A Human Rights Watch, recorda o Washington Post, alertou os EUA no ano passado sobre o impacto das sanções ao Irão, afirmando que “constrangiam drasticamente a capacidade do país de financiar a importação de bens humanitários, incluindo medicamentos” e que essa situação iria “causar dificuldades sérias ao iraniano comum e ameaçar o seu direito saúde”.

Brian Hook tem outra opinião. Se o Irão investisse um décimo dos “milhares de milhões que gasta em terrorismo e guerras externas” num “sistema de saúde melhor”, argumentou, “a população iraniana estaria bastante melhor”. A estratégia é para manter, pelo menos para já.