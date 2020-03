Coronavírus: Merkel em quarentena depois de ter estado em contacto com médico infectado

A chanceler alemã, Angela Merkel, esteve em contacto na sexta-feira com um médico que testou positivo para o novo coronavírus e “decidiu ficar imediatamente em quarentena” em casa, anunciou este domingo o seu porta-voz.

Merkel foi “informada que um médico que lhe tinha dado uma vacina contra infecções pneumocócicas na sexta-feira à tarde estava positivo” para o novo coronavírus, indicou o seu porta-voz, Steffen Seibert, num comunicado.

A chanceler alemã “será testada nos próximos dias” para saber se foi contagiada, adiantou o porta-voz.

Angela Merkel, de 65 anos e à frente do Governo alemão desde 2005, “prosseguirá as suas actividades oficiais em quarentena no domicílio” em Berlim, disse ainda Seibert.

Antes do anúncio da sua reclusão, a chanceler tinha apresentado novas medidas para conter a epidemia da covid-19, incluindo a proibição de encontros com mais de duas pessoas e o encerramento de todos os restaurantes, cabeleireiros e salões de beleza da Alemanha.

Os restaurantes poderão, ainda assim, oferecer serviços de entrega de refeições ao domicílio.

A Alemanha conta com 23.974 casos de infecção pelo coronavírus e 92 mortos, segundo o mapa interactivo da Johns Hopkins University. O número de pessoas que recuperaram da doença é de 266.

O país registou um aumento de 1948 casos em relação ao dia anterior, com os estados-federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga a serem os mais afectados.