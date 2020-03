Coronavírus: Johnson pede a 1,5 milhões de cidadãos vulneráveis que fiquem em casa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou este domingo que os serviços do NHS (sistema nacional de saúde do Reino Unido) estão a contactar cerca de 1,5 milhões de pessoas que foram identificadas como sendo particularmente vulneráveis ao coronavírus.

A estas pessoas será pedido que fiquem em casa, durante pelo menos 12 semanas. São cidadãos com doenças respiratórias, doenças oncológicas ou doentes imunodeprimidos, escreve o Guardian. “É tempo de proteger os mais vulneráveis”, disse Johnson.

Depois de uma primeira abordagem à pandemia que favorecia o desenvolvimento da imunidade de grupo, e que foi amplamente criticada dentro e fora do Reino Unido, o Governo britânico avançou para medidas mais restritivas e admite agravá-las ainda mais se os cidadãos não respeitarem as regras de distanciamento social.

Apesar de já terem sido encerrados restaurantes, pubs, cafés e ginásios em todo o país, alguns parques e mercados de comida encheram-se de gente este fim-de-semana. Johnson não gostou.

“Mantenham-se a dois metros de distância. Não é assim tão difícil. Façam-no”, atirou o primeiro-ministro conservador. “Se não o fizerem, não tenho dúvidas de que teremos de avançar com mais medidas, que iremos continuar a rever constantemente”.

Segundo a imprensa britânica, o número de mortes no Reino Unido subiu este domingo para 281 e havia um total de 5683 infectados com o novo coronavírus.

Entre os mortos, informou o NHS, está uma pessoa de 18 anos que, segundo a BBC, já sofria de um problema de saúde prévio. É até ao momento, a vítima mortal mais jovem do vírus no país.

As 48 mortes que ocorreram desde sábado incluem sete óbitos no País de Gales, três na Escócia e um na Irlanda do Norte.