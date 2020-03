Cartas de mãe e filha em tempos de quarentena: Dia 3

Filha,

Socorro! Tenho andado a espreitar as redes sociais e estou a passar-me! Quanto tempo é que achas que vai durar esta competição da mãe mais organizada, com um programa de actividades em casa mais estruturado?

Não é de agora, há muito tempo que me espanto com esta competição entre mães, em que uma jura que o bebé já dorme a noite toda aos dois meses, mas depois de bem interrogada lá deixa cair que lhe dá de mamar quatro vezes por noite; e a outra garante que aos filhos nem lhes passa pela cabeça responderem torto. Provavelmente sempre existiu, e é só mais evidente porque aparece nas redes sociais.

Tu, que pertences a essa geração, explica-me o que é que se passa. Suspeito que é insegurança, as mães têm tanto medo de ser julgadas, e com razão, porque não há ninguém que não dê um palpite sobre como devíamos educar os nossos filhos — não há ninguém que não se ache “especialista” nesta área. Será isso? Ou é — não quero ser mazinha, mas às vezes é o que me parece —, uma competição que vem da cultura das grandes empresas, em que é preciso mostrar serviço, e ser melhor do que o colega do lado, para progredir na carreira?

Vou arrumar gavetas, enquanto espero pela tua resposta.

Mãe

Mummy,

Só tenho duas coisas a dizer sobre os quadros estruturados:

1. Citando o Sean Marotta “Well I know one piece of medical advice I won't be following in these times, and it's the American Academy of Pediatric’ guidelines on screentime!”

e tendo isto em conta:

2. Envio em anexo a imagem de um horário que encontrei na Internet (Infelizmente desconheço a mãe que o desenhou — o que é uma pena já que acho que nos íamos dar bem!)

Xxxx

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.

