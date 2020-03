Um domingo de sol em tempos de estado de emergência

O estado de emergência entrou em vigor à meia-noite deste sábado, mas, quem andasse pela marginal do Porto neste domingo nem desconfiaria.

Foi dito aos portugueses que se mantivessem em casa e cultivassem o distanciamento social em relação aos outros – sendo que o Governo e as autoridades do Estado têm o poder de actuar de forma a impedir, punir ou criminalizar quem desrespeitar as regras em vigor para impor esse distanciamento.

Os "passeios higienicos" para desentorpecer as pernas estão, no entanto, permitidos. E nos passeios junto ao mar de Leça da Palmeira, Matosinhos e Porto, puderam avistar-se pessoas, novas e velhas, a aproveitar os raios de sol deste domingo de Primavera.