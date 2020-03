"Não saia de casa!" Uma rede solidária para que nada falte aos idosos de Benfica

Eles dispensam as capas e trocam-nas pelas máscaras e pelas luvas. São heróis do dia-a-dia, homens e mulheres que, em tempos de pandemia, estão a abdicar do seu isolamento para ajudar quem precisa mesmo de o fazer. Idosos, doentes crónicos estão, um pouco por toda a cidade, a ser assistidos por quem não quer que lhes falte alimento e medicamentos.

Em Benfica, a junta criou um serviço de entrega de compras ao domicílio. Com o devido distanciamento social, foram várias as pessoas que se sentaram à mesa, esta sexta-feira, para ligar aos fregueses, doentes ou mais velhos, a perguntar como estavam, se lhes fazia falta alguma comida, se os medicamentos ainda chegavam. Em listas escritas à mão, foram apontando o que estava em falta: “três bananas verdes, três bananas no ponto de comer, um pacote de pão de forma integral”.

Partiram depois para os supermercados tratar das compras, aviar receitas, para depois as fazer chegar aos seus destinatários. As contas depois acertam-se. Por estes dias de aflição, a cidade a mostra a sua solidariedade. Cristiana Faria Moreira

Este serviço da junta funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h. Se precisar de ajuda, pode ligar para o 217 123 003 ou 217 123 004.