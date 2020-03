Centros comerciais manterão lojas de serviços essenciais abertas

Cumprindo com as medidas decretadas pelo Governo, no âmbito do estado de emergência, os centros comerciais ajustaram a sua operação e vão manter em funcionamento um conjunto de lojas que prestam serviços essenciais, como hipermercados, farmácias, oculistas, papelarias, lojas de jornais e tabaco e electrónica, entre outras. A larga maioria das lojas existentes neste tipo de estabelecimentos vai continuar de portas fechadas.

De acordo com um comunicado da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), permanecerão abertas as padarias e os estabelecimentos de restauração e bebidas, mas sem consumo nos centros, ou seja, apenas para take away ou entrega ao domicílio.

Estão igualmente incluídos os estabelecimentos que fornecem serviços médicos, de produtos médicos e ortopédicos, de produtos cosméticos e de higiene, de produtos naturais e dietéticos. Também as lojas de serviços postais, de jogos sociais, clínicas veterinárias e estabelecimentos de venda de animais de companhia e respectivos alimentos ficarão abertas.

Da lista de lojas autorizadas a abrir estão também os serviços bancários, financeiros e de seguros, e as lavandarias, lojas de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes, drogarias, lojas de ferragens e de venda de material de bricolage, lojas de venda e reparação de electrodomésticos, equipamento informático e de comunicações, também podem continuar abertas.

Os estabelecimentos que se localizam nos centros comerciais associados à manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, de tractores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque, podem igualmente manter-se em funcionamento.

“Os centros comerciais continuarão a assegurar o cumprimento de todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pelas autoridades”, assegura a associação, acrescentado que “a principal prioridade da APCC e dos seus associados é garantir a segurança de visitantes, lojistas, colaboradores e fornecedores, a par da dos activos”.