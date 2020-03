O rock como resistência na Inglaterra pós-Brexit

No início do ano passado, escrevíamos que o rock parecia recuperar algum do fôlego perdido. Não porque o género estivesse enfraquecido. Não deixaram de sair discos revitalizantes. Existem é alturas em que a sua pujança sociocultural, enquanto ideia colectiva, está mais ou menos diluída. Há períodos em que parece fazer mais sentido do que noutras, nomeadamente quando se consegue captar algo ainda em bruto, sem forma, difícil de nomear, mas que se intui que está lá pela energia comum que se consegue partilhar. Nessa altura havia uma banda que parecia sintetizar e produzir esse efeito de forma mais convincente do que todas as outras: os ingleses Idles.

