Coronavírus: tenor espanhol Plácido Domingo infectado

O tenor espanhol Plácido Domingo anunciou neste domingo que está infectado com o novo coronavírus. Disse que fica em isolamento “o tempo que for necessário” e apelou à adopção de medidas que impeçam a propagação da pandemia.

Numa publicação na rede social Facebook, Domingo considerou ser “uma obrigação moral anunciar” que se está infectado. “Eu e a minha família vamos continuar, individualmente, isolados, o tempo que for necessário”, lê-se no texto divulgado pelo tenor espanhol.

Plácido Domingo apelou ainda à adopção de cuidados de protecção, como “lavar as mãos com frequência, manter uma distância de dois metros das outras pessoas”, bem como o isolamento social, impedindo a propagação do vírus.

“Juntos podemos lutar contra este vírus e travar a crise mundial, para assim podermos regressar à normalidade da nossa vida diária, o mais rápido possível”, concluiu.

O tenor está a braços com um escândalo de assédio sexual, tendo no dia 11 de Março a Ópera de Los Angeles concluído que as acusações contra Domingo são “credíveis”. Em Fevereiro, Plácido Domingo tinha assumido “toda a responsabilidade” pelos seus erros mas o seu nome tornou-se tóxico em Espanha e não só.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.