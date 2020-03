Bendito sejas, Benito: o novo disco de Bad Bunny salva quarentenas

Março de 2020: uma pandemia, um regime de quarentena, um vislumbre do apocalipse e uma canção que nos faz esquecer tudo isso durante cinco minutos. Safaera é deboche e deleite para corpos suados e lubrificados, é uma breve mas extraordinária pesquisa sobre o poder e a fisicalidade do léxico de ritmos e melodias do reggaetón.

