Se estiver no Norte e tiver sintomas suspeitos, ligue 220 411 190

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte criou uma linha telefónica para rastrear utentes da região que apresentem sintomas de febre, tosse ou falta de ar. Numa mensagem enviada esta sexta-feira à noite por telefone, a ARS apela: “COVID 19: Se tem sintomas de febre ou tosse ou falta de ar, contacte o número 220 411190”.

Do outro lado da linha estará uma equipa de médicos “capazes de encaminharem os doentes para os pontos de rastreio que estão a funcionar na região”, explicou ao PÚBLICO fonte da ARS do Norte. Com esta linha, a ARS quis criar “um canal complementar” da Linha SNS 24 para o rastreio das pessoas infectadas.

A criação desta linha segue-se à decisão de determinar o isolamento profiláctico para todos os cidadãos que regressem do estrangeiro, independentemente de onde vierem, por um período de 14 dias.

Segundo o último balanço da Direcção-Geral de Saúde, Portugal soma agora 1280 casos confirmados de Covid-19. Quanto às mortes provocadas pelo coronavírus, subiram para 12.