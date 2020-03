Operação coração limpo

Estes dias em que temos vivido quase em regime de permanência da habitação sem havermos cometido qualquer crime têm-nos posto a pensar, a actividade mais radical da vida moderna. Sobretudo no modo como estávamos a conduzir as nossas vidas individuais e enquanto sociedade mundial. Ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso (nunca soube o que isso é), aumentar a nossa influência, ser idolatrado, não ter tempo para o essencial, discriminar quem é diferente de nós – estas e tantas outras coisas, milagrosamente, passaram a ser minudências ante a perspectiva de uma nossa possível morte ou daqueles que amamos.

O super-homem de Nietzsche entrou em licença prolongada sem remuneração. Percebemos a fragilidade da vida e a essencialidade dos momentos bons e maus. Compreendemos que quem quer que tenha criado a organização societal a criou como se de um fino tecido se tratasse: cada um é um simples fio de pouca valia que apenas ligado a outros forma o belo resultado final. E a durabilidade desse tecido – também social – depende da proximidade de cada fio e do modo como se consegue um harmonioso equilíbrio entre cada um.

A humanidade é o humano e o humano é a essência do ser humano. O propositado pleonasmo visa sublinhar que um médico é essencial ao funcionamento desta gigante roda dentada a que chamamos Terra. Mas esse médico não vive sem os operários que produzem os equipamentos de protecção, as máscaras, os instrumentos cirúrgicos ou o desinfectante. O juiz é essencial à garantia dos nossos direitos, mas este não vive sem o lixeiro que recolhe os detritos e mantém a salubridade pública. O gestor multimilionário tem um papel essencial na produção de riqueza, mas não vive sem aqueles que limpam a sua fábrica e o seu escritório. Porventura, muitos de nós, mesmo não o verbalizando, pensamos que há seres e profissões “inferiores”, mas são essas as que agora se mantêm em laboração, porque não vivemos sem pão, sem comida, sem repositores e caixas de supermercado. O tecido – em sentido literal – não comporta fios superstars, pela linear razão que a vida ficaria comprometida por um deles não cumprir a sua função e se julgar mais relevante que os demais.

E a Terra, essa mãe que temos destratado quais filhos pródigos, censura o caminho auto-destrutivo que vimos seguindo. Tem-nos dito que não é necessário que a exploremos tanto, movidos pelo lucro. Ela é tão generosa que provê a que cada um dos seus filhos tenha o necessário a uma vida feliz sem que acumulemos em demasia. Algum pecúlio é útil e a vantagem da poupança será vital na crise económica que se agudizará nos próximos anos. Todavia, mesmo esse aforro deve ser mantido em níveis razoáveis. Não sou economista, mas esta crise demonstra à saciedade que certas políticas seguidas na UE, p. ex., não servem as pessoas em geral, mas somente determinados grupos.

Como sempre, as crises severas afectam mais os mais débeis. É o momento de voltarmos a pensar no tecido: se não tomarmos a vida dos outros também nas nossas mãos – sem prejuízo de cada um ter o dever de colaborar para o colectivo – deixaremos, a prazo, de ter mãos, por não termos quem delas cuide. E sim, ninguém é uma ilha auto-suficiente. Professemos ou não uma qualquer fé, todos temos, pelo menos, fé em nós mesmos. Aproveitemos esse mínimo denominador comum para não só mantermos as mãos limpas, mas também aspirarmos a um coração limpo: um estado em que nos preocupamos com os demais, tentamos ajudar quem mais precisa e compreendemos que as nossas acções e omissões magoam, fazem chorar, como podem fazer pular de felicidade o vizinho, o amigo, o familiar, a pessoa que amamos. E não julguemos quem se ama pela orientação sexual, pela cor da pele, pelas convicções filosóficas, ideológicas ou políticas. Aceitemos essas características com a natural liberdade de estarmos mais próximos daqueles com quem mais nos identificamos.

As mãos falam e falam de nós. Do que com elas fazemos ou deixamos de fazer. São mãos que constroem pontes, que se entrelaçam a outras para içar quem está no fundo do poço. Mas também ajudam a emparedar outros, a acossá-los. Essas mãos, depois desta crise, serão as mesmas, fisicamente falando. Mas teria sido uma enorme oportunidade perdida se, depois disto, os traços palmares se mantivessem intocados. Que se encarasse este isolamento social como um mero parêntesis na vida que, colectivamente, só nos pode conduzir à ruína. Pode não ser a nossa ruína no nosso tempo útil de vida. Contudo, a atitude auto-centrada e egoísta de pensarmos numa comodidade num horizonte temporal limitado condicionará o bebé que acaba de nascer. As crianças que nestes tempos sentem a primeira garfada de ar podem ser o arquétipo de um ser humano novo, ou melhor, de um ser humano que, retrocedendo no tempo, volte a uma dimensão macro e controle os desejos micro. Será assim? Ninguém sabe e, provavelmente, o nosso coração continuará poluído depois deste vírus. Se assim for, significará que este bicho tem ainda mais força que aquela que hoje lhe conhecemos. Pode tirar-nos a vida física e conseguiu manter-nos impassíveis a uma oportunidade única à mudança. Mas esse vírus não se chama COVID-19; dá pelo nome de indiferença humana. Este último sempre matou muito mais. Continuará a reinar?