O vírus do oportunismo

Ao mesmo tempo que o Governo, toma medidas de combate ao vírus, terá também de tomar medidas de apoio à Economia!

Há pessoas e empresas a necessitar de apoio urgente, mas há também muita gente sem escrúpulos, a pretenderem tirar partido da situação, seja fazendo pedidos que sabem não serem justos, nem terem direito, como outros, a aumentar os preços de bens essenciais, de forma especulativa e criminosa!

José Rosa, Lisboa

A esquerda e a direita e o estado de emergência

Decretado o estado de emergência pelo Presidente da República, com o acordo do Governo e a autorização do Parlamento, dá para pensar como se reage ideologicamente e não só neste tipo de circunstâncias. A esquerda assume que se “estão” a privar as liberdades individuais e até colectivas dos cidadãos, e a direita, exactamente o inverso, a “controlar” tudo e todos, por o momento o exigir.

A necessidade de tomar medidas de protecção individual e colectiva são totalmente necessárias e não há duvida que o Estado as tem de assumir. Sendo que, antes de decretado o estado de emergência, já se estavam a conseguir evitar vários “concentramentos” e consciencializando as pessoas para o enormíssimo perigo que vivemos.

Por certo com o “respaldo” do estado de emergência, parece mais fácil tudo controlar, mas talvez antes deveria ter sido feito mais pelos poderes políticos. Houve tempo de prevenir. Claro que se pode dizer e se calhar com toda a razão, que em Itália não se fez nada e as mortes aumentam dia a dia, e em Espanha também, e só quando tudo parou é que o coronavírus se começou a assustar. Claro que sim. Mas não haveria forma de não parar tudo? E de facto o estado de emergência vai resolver a 100% o problema essencial para que foi decretado, que é o fim do contágio?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Os beneficiados com a crise pandémica

Quando vislumbrarmos as consequências do aparecimento do novo coronavírus muitos serão os beneficiados. Vamos ser de novo convocados para injectar milhares de milhões no sistema bancário. Inúmeros processos judiciais vão ficar de quarentena beneficiando os corruptos do costume. O egoísmo e a desconfiança vão assentar arraiais em muitos segmentos da sociedade, apesar das inúmeras campanhas apelando ao altruísmo. Espero que o Governo tenha o bom senso de não dar de mão beijada milhões de euros ao patronato explorador dos trabalhadores e incumpridor dos deveres fiscais. Faço votos para que os governantes não esqueçam a difícil situação da imprensa escrita, agudizada ainda mais com a escassez de publicidade devido à situação pandémica. Uma grande ovação aos que continuam a trabalhar para servir os que estão em casa a descansar.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim