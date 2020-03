Espanha: quase 5000 mil novos casos num dia e vai ser pior

Espanha chegou ao sétimo dia de confinamento total com uma realidade muito negra - e prepara-se para que piore. Só neste sábado foram declarados 4946 novos casos da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, sendo já 24.926 as pessoas infectadas. A rede de saúde, estando a ser usada a pública e a privada, colapsou por sobrelotação, e por todo o país montam-se hospitais de campanha - só no recinto da feira internacional da Comunidade de Madrid, a região onde os números mais sobem de momento, estavam a ser montadas cinco mil camas.

A subida vertiginosa no número de casos era esperada, disse na conferência de imprensa diária, ao início da tarde, José Sierra do Centro de Coordenação de Emergências. Sublinho que não se sabe quando se atingirá o pico do contágio.

A única certeza, avançaram os responsáveis, é que ao ritmo de infecções em Espanha - os casos passaram de dois para 100 numa semana, de 100 para 200 na segunda semana e de mil para 4000 em quatro dias -, país que declarou o Estado de Emergência no sábado passado, vai aumentar.

Espanha, resumiu o El País, pode atingir na semana que vem os números de Itália, que é neste momento o país com mais infectados e mortos: respectivamente 53,578 e 4825 neste sábado (793 nas últimas 24 horas), segundo o La Reppublica.

José Sierra disse ainda que 50% dos hospitalizados têm mais de 70 anos, e que 70% dos doentes nesta faixa etária internados estão nos cuidados intensivos. Os menores de 30 anos são entre 5 e 10% dos doentes.

Os hospitais entraram em ruptura - no país, como em Itália, já se decide quem vive e quem morre -, com doentes com outras patologias a serem enviados para casa, sempre que possível, para as alas serem ocupadas pelos doentes com o novo coronavírus, com as unidades de cuidados intensivos sem espaço para mais pacientes (onde cabem 12 estão agora 40, como num dos hospitais de Madrid). E com hotéis e outros recintos a serem adaptados para receber doentes.

A velocidade da propagação do vírus, ainda que esperada, é vertiginosa. Num só dia, e em toda a Espanha, foram hospitalizadas 13 mil pessoas, com metade delas a terem que permanecer internadas e 12% delas a exigirem cuidados intensivos, o que significa vigilância constante e ventiladores.

Há clubes de futebol a oferecerem instalações para ali sere instaladas unidades de saúde - por exemplo o Barcelona, segundo a agência EFE.

O epicentro da crise é, neste momento, a Comunidade de Madrid, que tem 6,5 milhões de habitantes. Em 24 horas, a região registou 176 mortes, num total de 804. A Comunidade de Madrid contabiliza 60,6% do total de mortes em Espanha, segundo os dados divulgados neste sábado pelo Ministério da Saúde. E nas mesmas 24 horas registaram-se 1756 novas infecções, de um total de 8921 (767 destas pessoas estão nos cuidados intensivos).

Os hospitalizados em Madrid perfazem 47,6% do total de Espanha.

O Ministério da Saúde espanhol anunciou entretanto que adquiriu 640 mil testes de detecção rápida da infecção - resultados em 15 minutos, diz o jornal La Vanguardia - que iam ser distribuídos “imediatamente”.

E fez saber que há maior dificuldade em adquirir material de protecção, como luvas e máscaras, destinados aos médicos, enfermeiros e restante pessoal, como técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e auxiliares de acção médica, porque neste momento o mercado deste tipo de produtos está “muito agressivo”.