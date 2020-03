Episódio zero: o prospecto

Agora, agora e mais agora é um podcast de histórias da história para tempos de quarentena. Baseado num livro em progresso com o mesmo título, de Rui Tavares, Agora, agora e mais agora percorrerá mil anos de história europeia e global tendo por objectivo actualizar os dilemas das pessoas do passado e colocar em perspectiva histórica os dilemas das pessoas do presente.

O podcast estará brevemente disponível na Apple Podcasts, Spotify e em outras aplicações de podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.