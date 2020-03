Fim-de-semana para aprender ioga e meditação sem sair de casa

Um workshop de ioga e meditação em versão virtual é o que nos propõe a Casa Vinyasa para este fim-de-semana de isolamento social porque “cuidar de nós mesmos, física e mentalmente, é mais importante agora do que nunca”.

Life Essentials: Yoga & Meditation abordará os fundamentos do Ashtanga Yoga Tradicional e um estilo transcendente de meditação baseado nas tradições védicas. Habitualmente acontece na Casa Vinyasa – Ashtanga Yoga Shala​, em Lisboa e em Cascais, mas pela primeira vez terá um formato virtual. As aulas de Ashtanga Yoga serão dadas por Isa Guitana, professora que segue o método originalmente ensinado por Shri K. Pattabhi Jois (1915-2009) em Mysore, na Índia, de quem foi aluna. E as aulas de meditação estão a cargo do professor Jay Wong.

O workshop decorre nos dias 21 e 22 de Março, sábado das 9h às 12h com aula de meditação – parte 1 (9h às 10h), aula de Ashtanga Yoga (10h às 11h15) e aula de Yoga Nidra para relaxação profunda (11h15 às 12h). Segue-se um intervalo e, de tarde, as aulas regressam das 16h às 19h com meditação – parte 2 (16h às 17h), Ashtanga Yoga (17h às 18h15) e Yoga Nidra (18h15 às 19h). No domingo, as aulas regressam às 9h e duram até ao meio dia com meditação – parte 3 (9h às 10h), aula de Ashtanga Yoga (10h às 11h15) e aula de Yoga Nidra (11h15 às 12h).

Neste workshop podem inscrever-se iniciantes ou interessados em aprofundar a sua prática de ioga e de meditação. Esta edição do Life Essentials online vai realizar-se via Zoom e tem um custo de 45 euros, mas é gratuito para médicos e enfermeiros. As aulas serão dadas em inglês e as inscrições são feitas através do e-mail [email protected] ou através do WhatsApp (+351912181778).