Chegou o fim-de-semana: quebre a rotina com um covid-detox

Ao fim-de-semana, a nossa sugestão vai no sentido de fazer tudo ao contrário. Como? Comece por dormir a manhã na cama ou mesmo por se arrastar de pijama durante um bom bocado. Não ligue a televisão nos canais de notícias ou, se o fizer, tente fazê-lo na derradeira parte dos noticiários, em que provavelmente conseguirá saber novidades isentas de coronavírus.

Pelo contrário, corra os canais de séries: propomos o Fox Comedy ou o SyFy — o primeiro, tem sempre sitcoms divertidas; o segundo, tantas catástrofes que a que se vive parecerá um mal menor. Qual o poder de um vírus perante um batalhão de zombies ou um tornado de tubarões?

Mantenha-se longe dos sites de informação ou procure especificamente notícias que não estejam relacionadas com o surto de covid-19. No PÚBLICO pode ir directamente para outros temas escolhendo essa opção assim que entra no site (barra verde, do lado direito).

Desligue-se das redes sociais. Se tal lhe parecer impossível, fomente uma corrente de imagens que nos faça esquecer a pandemia: fotos de gatos fofinhos são sempre uma boa aposta, mas, nos dias que correm, provavelmente nem as tiradas à beira-mar suscitarão inveja — afinal, estamos todos no mesmo barco.