Filipe Morato Gomes: “Temo que em Junho não seja ainda aconselhável viajar”

Encontro-me em casa com toda a família, na cidade de Matosinhos, mas era suposto estar na Sicília. Na verdade, os meses primaveris estavam preenchidos com viagens. Além da Sicília, tinha planos (e reservas) para ir a Berlim no mês de Março, à Capadócia e à região de Antália em Abril, a Copenhaga e às ilhas Feroé em Maio, e ainda um par de incursões em território português.

Infelizmente, depois de algumas semanas com esperança que a epidemia fosse mais contida, a realidade encarregou-se de mostrar que o mais sensato era mesmo o recato do lar e, com isso, proteger-me a mim e aos meus e não contribuir para a propagação involuntária do vírus.

Custa cancelar tantos planos. Mas é uma questão de responsabilidade individual em prol do bem comum. Mesmo o prejuízo financeiro decorrente de alguns desses cancelamentos é um mal infinitamente menor quando em causa estão valores como a saúde colectiva. Não me imagino, aliás, a viajar neste momento. Não faria sentido. E custar-me-ia conviver com a ideia de que, por desleixo ou egoísmo — agora que há tanto aviso e informação —, contaminara outras pessoas, incluindo os meus.

Foto Filipe Morato Gomes

Pela minha parte, tenho tido mais tempo para os meus filhos. Tenho aproveitado para escrever textos de viagens mais antigas para o meu outro “filho” — o blogue Alma de Viajante. E tenho, fruto da seriedade do problema, sentido que a minha consciência colectiva — como indivíduo que é parte de um todo — tem-se fortalecido.

No Verão, irei — ou iria! — passar as férias escolares na Indonésia. Honestamente, temo bem que em Junho não seja ainda aconselhável fazê-lo. Continuarei a avaliar a situação diariamente, a cumprir as indicações das autoridades de saúde o melhor que sei e, caso tenha de cancelar essa longa viagem há muito desejada, fá-lo-ei entristecido mas sem remorsos.

É exactamente isso que recomendo a todos os amantes de viagens: recato, responsabilidade e evitar a tentação para egoísmos. Os destinos, esses, continuarão prontos para serem posteriormente visitados. Com saúde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Texto escrito no dia 14 de Março de 2020

Foto Filipe Morato Gomes

Ser viajante num mundo em suspenso Em casa ou do outro lado do mundo, os viajantes portugueses vivem agora “um dia de cada vez”. Estão cancelados os planos para os próximos meses e quem foi apanhado em viagem vê o itinerário mudar dia-a-dia, à medida que os governos anunciam medidas mais restrictivas para mitigar a propagação do novo coronavírus. São tempos de incerteza mas também de escrita e de reflexão.