Vídeo do Turismo de Portugal envia “esperança” para o mundo. E foi todo feito em teletrabalho

Este não é um anúncio como os outros.

“As imagens que está prestes a ver foram capturadas numa altura em que podíamos passar o tempo na rua” é a frase de abertura do novo vídeo “promocional” do Turismo de Portugal.

E de seguida, informa-se: “A voz do narrador foi gravada por smartphone e enviada para edição por e-mail”.

O que pareceria noutros tempos surreal, parece-nos agora normal. Estes são avisos que, em tempo de combate ao surto de novo coronavírus no país e em todo o mundo, não surpreenderão ninguém.

A campanha não pretende, de facto, atrair turistas (pelo menos para agora), muito pelo contrário, é um aviso de que este não é momento para visitar o país e contém um alerta: “Este é o tempo de parar”, ouve-se no vídeo e lê-se no comunicado oficial daquele organismo, que muda aqui a hashtag que funciona como slogan #CantSkipPortugal para #CantSkipHope (o convite a não deixar de vir a Portugal é substituído pelo convite a ter esperança).

É uma “mensagem de esperança para todos e ajustada ao momento de incerteza em que vivemos”, informa o organismo. "Este é o tempo de parar, de recentrar e de unir esforços para podermos seguir em frente”.

Em inglês, é “uma mensagem para o mundo, através de um filme com imagens que reflectem o melhor de Portugal, todas as paisagens, momentos, todas as gentes e todos os monumentos. Para que nos lembremos daquilo que nos espera se todos soubermos esperar”.

O detalhe: o filme foi “concebido e produzido com todas as equipas a trabalhar desde casa”. As imagens usadas, indica o Turismo de Portugal, foram “captadas nos últimos anos para ou​tros filmes” e agora reutilizadas, tendo as produtoras Blanche filmes, Bombom, Bro e Show Off cedido os direitos de autor para a realização deste filme.​

Esta semana, o Turismo Centro de Portugal lançou também um video emotivo com a mesma ideia-chave: Haverá Tempo.