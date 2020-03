Em tempos de coronavírus, as varandas dos italianos são espaços de criatividade

No meio de um país em guerra com um vírus perigoso e letal, há quem tente manter uma rotina relativamente normal, mesmo debaixo de uma quarentena com medidas apertadas e que restringem muitas das liberdades dos cidadãos. Falamos dos italianos que nas últimas semanas têm aproveitado as suas varandas, terraços, ou qualquer espaço ao ar livre que possam frequentar para fazer exerício em conjunto com os vizinhos da frente, tocar um instrumento ou mostrar a sua solidariedade com um país que já perdeu mais de 4 mil pessoas em pouco mais de um mês.

A Itália anunciou esta sexta-feira o maior número de mortes diárias devido ao novo coronavírus: 627. No mesmo período registou o maior número de infecções: 4670 novos casos. Neste momento, a pandemia de covid-19 fez já 4032 mortos em Itália do que na China, o epicentro do SAR-Cov-19. Há ainda 47.021 casos positivos.