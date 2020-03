Os primeiros dias do estado de emergência vistos pelos fotojornalistas do PÚBLICO

Em tempo de pandemia e estado de emergência, a informação é considerada um bem essencial. Por isso, quem a faz não pode parar. A partir de casa ou na rua, em reportagem, dezenas de jornalistas trabalham todos os dias para que um noticiário fidedigno continue a fluir. Eis uma amostra do trabalho da última semana dos fotojornalistas do PÚBLICO, que saíram de casa todos os dias para nos mostrarem as mudanças que as notícias anunciam.

Fechados em casa e na rua todos os dias