Ligadospelapoesia na Casa Fernando Pessoa

Em tempos de reclusão, as comemorações do Dia Mundial da Poesia, celebrado neste sábado, concentram-se no espaço virtual.

Com o mote #Ligadospelapoesia, a Casa Fernando Pessoa põe as letras ao serviço destes tempos de isolamento, com a publicação diária, nas suas contas de Facebook e Instagram, de excertos poéticos assinados por Alberto Caeiro e Ricardo Reis (heterónimos de Pessoa), Ruy Belo e Billy Collins, entre outros.

Também em casa, e sem sair do universo pessoano, está disponível, para consulta, a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, que reúne os livros que o poeta leu e anotou.