Primavera começou esta sexta-feira com chuva e descida da temperatura

A Primavera começa esta sexta-feira com as previsões meteorológicas a apontarem para chuva, em algumas regiões forte, e temperaturas máximas que não vão além dos 18 graus Celsius. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio da Primavera começou às 3h50 de sexta-feira (hora de Lisboa) no Hemisfério Norte.

Na Região Autónoma dos Açores o equinócio da primavera ocorreu às 2h50 (menos uma hora do que em Lisboa).

A Primavera prolonga-se por 92,8 dias até ao próximo solstício que ocorre no dia 20 de Junho às 22h44 em Portugal continental e no arquipélago dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira no continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e em especial a partir da tarde, e que serão por vezes acompanhados de trovoada.

A previsão aponta também para possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia e vento fraco a moderado a predominar do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul e descida acentuada da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os oito graus Celsius (na Guarda, em Évora, Beja e Setúbal) e os 13 (em Aveiro) e as máximas entre os 11 (na Guarda) e os 18 (em Braga).

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio, que é o instante em que o Sol, na sua órbita vista da Terra, cruza o plano do equador celeste, assinala o começo da Primavera, no hemisfério norte, e do Outono, no hemisfério sul. Nos equinócios, o dia e a noite duram o mesmo tempo.