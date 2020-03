Tudo o que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Como se vai concretizar o estado de emergência decretado pelo Presidente da República? As regras foram estabelecidas pelo decreto do Governo que concretiza na prática a declaração deste estado de excepção. Depois da reunião com o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa assinou e promulgou o diploma que foi aprovado pelo Conselho de Ministros na quinta-feira. Nesta sexta-feira à noite António Costa deu uma conferência de imprensa e anunciou medidas de apoio às famílias e empresas. Esta é uma das notícias do dia.

Medidas de excepção aprovadas

Saiba todos os sectores de actividade que têm de permanecer em laboração e o que não pode abrir. Na restauração não são necessárias licenças para vender para fora e os trabalhadores não podem reivindicar funções específicas. O decreto foi promulgado. Ver mais aqui.

Foto Paulo Pimenta

“Governos podem injectar o dinheiro que for preciso”

Numa medida inédita, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, accionou a chamada cláusula geral de exclusão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, suspendendo assim a obrigação de os Estados-membros limitarem o valor do défice orçamental ao tecto máximo de 3% do seu Produto Interno Bruto. “Os governos nacionais podem injectar na economia tanto dinheiro quanto for necessário”, afirmou. “Relaxámos as nossas regras para permitir que façam exactamente isso.” É mais uma resposta à situação excepcional provocada pela pandemia de covid-19. Ver mais aqui.

Portugal ultrapassa os mil casos

Portugal registou até esta sexta-feira pelo menos 1020 casos de infecção pelo novo coronavírus – uma variação de 30% em relação a quinta-feira, segundo o balanço oficial do dia. Veja em baixo o resumo do boletim epidemiológico apresentado nesta sexta-feira, sendo que alguns casos entretanto confirmados não estarão aqui reflectidos ainda, explicou Graça Freitas, a directora-geral da Saúde. O boletim contabiliza “os casos reportados no sistema electrónico” à meia-noite de cada dia e é divulgado antes do almoço do dia seguinte.

Mais de 4000 mortes em Itália

A Itália anunciou que teve o maior número de mortes em 24 horas desde que o surto alastrou no país: 627. Neste momento, a pandemia de covid-19 fez já 4032 vítimas. Há ainda 47.021 casos positivos. A Organização Mundial de Saúde considera que Itália e também Espanha, que cruzou a barreira dos mil mortos, são agora o epicentro da pandemia. E todos os dias os médicos têm decisões difíceis para tomar sobre a vida e a morte dos seus doentes. Veja aqui. E verifique em baixo os números que dão conta da situação a nível mundial.

Aumentar

Há portugueses em 45 países à espera de regressar

De Itália, país que ultrapassou a China em número de mortos pelo coronavírus, já voltaram 260 estudantes portugueses de Erasmus, o maior contingente de regressados. A notícia completa está aqui.

Atenção à forma como usamos luvas

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde também avisou nesta sexta-feira que muitas pessoas estão não a usar as luvas como devem e que o que é feito como forma de protecção pode, na verdade, revelar-se perigoso. Nos supermercados, por exemplo, os operadores de caixa “colocam as luvas no início do turno” e “apenas as retiram no fim do trabalho”, em vez de lavarem periodicamente as mãos, critica um médico de saúde pública. Leia aqui as recomendações.

Horários especiais nos supermercados

Neste dia ficou também a saber-se que vários supermercados decidiram criar horários de atendimento exclusivo para profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança, assim como atendimento privilegiado para maiores de 65 anos. Pode ler aqui.

Foto Tiago Lopes

Bebé de mãe com covid-19 não está infectada

A bebé que nasceu de uma mulher infectada pelo novo coronavírus em Portugal não está infectada pelo vírus. “A primeira prova foi negativa e a prova confirmatória também já sabemos que é negativa”, declarou o neonatalogista Henrique Soares, nesta sexta-feira, à porta do Hospital de São João, no Porto, onde decorreu o parto. De resto, o risco de transmissão de grávidas a bebés é “diminuto”. Leia aqui.

Sindicato dos jornalistas lança alerta

O Sindicato dos Jornalistas apelou ao Governo que aprove, “o quanto antes, um pacote de apoios à comunicação social, sob pena de o sector colapsar, no quadro do actual contexto de epidemia”. Pode ler aqui.

Ministério da Cultura anuncia medidas

Com o meio cultural português paralisado pela pandemia, que obrigou ao encerramento de cinemas, teatros, galerias, museus, monumentos e salas de espectáculo, o Ministério da Cultura anunciou hoje uma série de medidas destinadas a fazer frente à situação actual e apoiar um sector historicamente fragilizado. O pacote incide especificamente sobre os apoios da DGArtes e do Instituto do Cinema e Audiovisual, assim como sobre os compromissos financeiros assumidos pelo Opart e pelos teatros nacionais, que serão cumpridos independentemente do cancelamento dos projectos por razões de força maior. Saiba mais aqui.

Alfândegas dão prioridade à entrada de máscaras médicas

As alfândegas estão a despachar de forma prioritária a entrada das máscaras de utilização médica, assegura a Autoridade Tributária e Aduaneira. A notícia completa aqui.

Foto Paulo Pimenta

O telepaís em estado de emergência

O comentário de São José Almeida, Sónia Sapage, Helena Pereira e Leonete Botelho à declaração do estado de emergência no âmbito da pandemia do novo coronavírus. Ouça aqui o podcast.

Nova Iorque ordena isolamento para trabalhadores não essenciais

O governador do estado norte-americano de Nova Iorque, Andrew Cuomo, decretou esta sexta-feira o isolamento obrigatório de todas as pessoas cujas funções profissionais não são vitais. O decreto prevê multas e encerramento compulsivo de estabelecimentos que se mantenham a funcionar. A Califórnia tomou medida idêntica. Leia aqui.

Decretado estado de calamidade pública no Brasil

O Senado federal decretou o estado de calamidade pública a nível nacional no Brasil. E há quem preveja o pior: o sistema de saúde público brasileiro vai ceder face à avalanche de casos de coronavírus, diz o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Leia aqui.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto EPA/Sebastiao Moreira

Governo pediu ao regulador para recolher pedidos de apoio da TAP e outras companhias

O Governo incumbiu o regulador da aviação civil, a ANAC, de fazer o levantamento das necessidades de apoio das transportadoras aéreas, onde se destaca a TAP. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, o processo ainda não está terminado, prevendo-se que tal aconteça na semana que vem. Em cima da mesa está a possibilidade de haver garantias públicas para a TAP se conseguir financiar, à semelhança do que aconteceu com os bancos durante a crise da dívida soberana e nos tempos da troika. Leia aqui.