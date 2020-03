Coronel Teixeira de Sousa substitui Eduardo Branco como diretor do Hospital das Forças Armadas

O coronel médico Rui Teixeira de Sousa tomou, na sexta-feira, posse como director do Hospital das Forças Armadas (HFAR), substituindo no cargo o brigadeiro-general Eduardo Branco, que vai voltar a exercer funções no Exército, anunciou o Ministério da Defesa Nacional.

De acordo com uma nota enviada à Lusa pela tutela da Defesa, a nomeação do novo director e exoneração do anterior titular do cargo foram propostas pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas portuguesas, almirante António Silva Ribeiro, depois de “ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior”.

O coronel tirocinado médico Rui Teixeira de Sousa vai, assim, substituir o brigadeiro-general Eduardo Branco, que foi nomeado em 30 de Outubro de 2019, de acordo com a informação disponível em Diário da República.

Eduardo Branco tinha sido nomeado para suceder à coronel Regina Mateus, que tomou posse em Julho de 2018 e foi a primeira mulher a assumir o cargo de Oficial General das Forças Armadas.