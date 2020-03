Coronavírus: Benfica doa um milhão de euros para compra de equipamentos para o SNS

O Benfica e a Benfica SAD vão doar um milhão de euros para a aquisição de equipamentos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), devido à pandemia de covid-19, revelaram esta sexta-feira as “águias”.

“Juntando esforços e no âmbito de uma iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Universidade de Lisboa, o Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informam que decidiram contribuir com a doação de uma verba de um milhão de euros”, lê-se no portal da internet dos “encarnados”.

O Benfica acrescentou que esta ajuda é “destinada à concretização de uma grande aquisição de equipamentos médicos”, nomeadamente, ventiladores, máscaras e outro material de protecção, para oferecer ao SNS.

“O Grupo Sport Lisboa e Benfica espera que esta e outras iniciativas da sociedade civil possam ajudar a combater esta terrível calamidade pública e expressa uma forte e sentida palavra de solidariedade a todos os portugueses e um profundo agradecimento a todos os incansáveis profissionais da saúde ou os que diariamente nos asseguram os bens básicos e a segurança”, sublinha o clube da Luz.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infectou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram. Das pessoas infectadas, mais de 90.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) elevou esta sexta-feira o número de casos confirmados de infecção para 1020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.