PS ocupou um quarto das presenças nos telejornais na campanha das legislativas

Parece uma cobertura quase feita a régua e esquadro pelos quatro canais de televisão de sinal aberto: nas peças jornalísticas de cobertura da campanha eleitoral das legislativas de Outubro passado transmitidas nos noticiários da tarde e da noite da RTP1, da RTP2, da SIC e da TVI, um quarto dos políticos eram do PS, 17% eram do PSD e entre 12 e 13% pertenciam ao BE. Na CMTV o peso dos socialistas foi de 30% e o dos sociais-democratas de 19%.

