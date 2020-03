MNE “completamente disponível” para audição urgente do PSD

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, está “completamente disponível” para prestar esclarecimentos na Assembleia da República sobre o apoio aos portugueses retidos no estrangeiro devido à pandemia, como pediu esta sexta-feira o PSD.

O ministro “está completamente disponível” para ser ouvido “no mais curto prazo”, disse à Lusa fonte do gabinete de Augusto Santos Silva.

O PSD pediu na manhã desta sexta-feira a audição urgente do ministro dos Negócios Estrangeiros para que sejam prestados esclarecimentos sobre o apoio aos portugueses que se encontram no estrangeiro durante este período de pandemia da covid-19.

Num requerimento entregue na Assembleia da República, os sociais-democratas pedem que sejam prestadas aos deputados “todas as informações relativas aos procedimentos que estão a ser postos em prática pelo Governo”, bem como pela rede diplomática e consular para apoiar estes portugueses.

O PSD salienta “a situação complicada por que passam muitos portugueses que se encontram no estrangeiro e que devido ao surto da covid-19 têm tido imensas dificuldades em regressar” a Portugal, devido aos constrangimentos impostos pelos diversos países à circulação de pessoas.

No requerimento, assinado pelos deputados Adão Silva, António Maló de Abreu, Carlos Gonçalves e José Cesário, o PSD chama a atenção para as dificuldades da rede consular em garantir “em alguns casos, com grandes atrasos” a protecção dos portugueses no estrangeiro.

O PSD aponta ainda o caso específico de algumas das comunidades, como a da Venezuela ou de outros países de África e da América Latina, “que têm grandes dificuldades, em alguns casos, no acesso aos medicamentos essenciais em consequência da situação social e política que se vive nesses países”,

No requerimento, os sociais-democratas referem que a TAP “interrompeu abruptamente parte significativa dos seus voos, o que em muitas situações deixou sem alternativas imediatas” muitos portugueses.

Nesta quinta-feira, o ministro disse à Lusa que o Governo português está a dar resposta a todos os pedidos de repatriamento de turistas e viajantes ocasionais portugueses espalhados pelo mundo, questão que também foi abordada pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa de anúncio das medidas do estado de emergência.