Grupo Renascença pede uma bandeira de Portugal em todas as varandas do país

As Rádios do Grupo Renascença Multimédia lançaram nesta sexta-feira uma campanha que quer que junte o país à volta de uma ideia: “Uma Bandeira por todos!” Ou seja, a colocação do estandarte de Portugal em cada varanda e janela do país

A campanha, diz o grupo de inspiração católica, é “uma onda de apoio e respeito por todos os que estão a trabalhar para manter o país, neste momento globalmente delicado” com a pandemia da covid-19.

“Pelos Profissionais de Saúde, pelos profissionais a trabalhar nos transportes, nas redes de abastecimento, nos órgãos de soberania, nas forças de segurança, nos meios de Comunicação Social – Uma Bandeira à Janela!”, afirma o grupo.

Renascença, RFM e MEGA HITS apelam a todos os Portugueses para que “vão buscar a bandeira do Euro e lhe possam dar uma nova vida, pela vida de todos!”

“Quem não tiver uma bandeira, pode desenhar ou pintar uma. Tudo é válido. O importante é encher as janelas e varandas de bandeiras, num sentido de união sem precedentes. A rádio é mestre em levar emoções aos corações das pessoas através do som. Mostremos agora ao mundo qual é o som de um País: 10 milhões de corações a bater em uníssono, num só, por todos!”, acrescenta.