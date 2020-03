Coronavírus: Economistas pedem títulos de dívida comunitários para enfrentar crise

Numa altura em que as fronteiras de alguns países se fecham por acordo, para tentar conter a propagação da pandemia covid-19, 300 académicos e economistas europeus juntam-se para um aviso que é também um apelo: ou a União Europeia (UE) prepara uma resposta conjunta ou a consequência da crise causada pelo coronavírus pode ser a destruição da zona euro. O aviso é feito numa carta aberta dirigida ao Conselho Europeu, órgão que integra todos os chefes de Estado e de Governo dos países da UE, e que propõe a criação de títulos de dívida comunitários, conhecidos por eurobonds ou “obrigações de estabilidade”.

O grupo de economistas e académicos internacionais ― que integra nomes como Mark Blyth, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Giovanni Dosi, Alan Kirman, Jean Paul Fitoussi ― conta com quatro portugueses: Francisco Louçã; Marina Costa Lobo; Amílcar Moreira; e Miguel Lebre de Freitas, fazem parte da lista.

A advertência para o potencial de destruição da união monetária que esta crise encerra é feita logo na primeira linha da carta conjunta: “A crise da covid-19 pode destruir a zona euro”. A partir dessa premissa, lançam-se os argumentos. “O Banco Central Europeu afirmou que faria o que for necessário. Indicou que poderia usar as políticas monetárias necessárias e que financiaria e apoiaria o esforço orçamental”, lembram os signatários, no mesmo dia em que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, garantiu que o BCE “está ao serviço dos cidadãos europeus”. Lagarde afirma que este é um período de “choque económico extremo”, cujo resultado será uma contracção considerável da economia da zona euro. A presidente do BCE reconheceu, por isso, a necessidade de uma “resposta ambiciosa, coordenada e urgente”.

“Nenhum Estado-membro deveria ter que recorrer a um bail-out ou assinar um novo memorando para acesso a fundos de emergência”, considera o grupo. Por ser “uma crise europeia, exige uma solução europeia”, acrescentam os signatários.

Por isso, o grupo de académicos defende que se emitam títulos de dívida comunitários para mutualizar os custos orçamentais no combate à crise. “É tempo de solidariedade. É tempo de eurobonds”, conclui a carta.

Francisco Louçã, antigo dirigente do Bloco de Esquerda, é um dos economistas portugueses que assinam a missiva. Defende que, caso a União Europeia não adopte esta estratégia de resposta conjunta, “o risco de grave recessão e de crise de dívida volta a impor-se”.

Esta é uma matéria em que é possível ver uma figura destacada do Bloco de Esquerda e o governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, do mesmo lado. Num artigo de opinião publicado esta sexta-feira no Jornal Económico, Carlos Costa escreve: “Trata-se de uma situação claramente talhada para o financiamento no plano comunitário, na medida em que não existe risco moral e o interesse é comum”. Para o governador, a pandemia traz “desafio comum, o financiamento do esforço necessário para a resposta sanitária e para as políticas de apoio à economia em cada um dos Estados-membros deve, por isso, beneficiar de medidas inovadoras e de carácter excepcional”.

O governador do BdP defende ainda que o Estado deve conceder garantias aos bancos para que estes possam continuar a emprestar dinheiro às empresas e às famílias afectadas pelos efeitos económicos da pandemia. “É absolutamente fundamental que o sistema financeiro, e em particular os bancos, mantenham activas as linhas de crédito, continuem a aprovar novos empréstimos e estejam disponíveis para aceitar moratórias no pagamento de juros e amortização de capital e para estender os prazos dos créditos concedidos”, argumenta no seu artigo.

O que são eurobonds? Eurobonds são títulos de dívida emitidos pelo conjunto dos países da zona euro para assegurarem o seu financiamento, cuja taxa de juro contempla o risco de todos países, numa média ponderada da taxa de juro de cada um deles. O objectivo é garantir que cada país consegue assegurar a estabilização das suas finanças públicas sem sobrecarregar as políticas fiscais, na presença de cenários de crise adversa. Assim, os países têm financiamento a taxas de juro razoáveis, ou seja, mais baixas do que as que são actualmente exigidas aos governos considerados mais frágeis em resultado do seu elevado endividamento.

Para Carlos Costa, que tem assento no conselho de governadores do BCE, em Frankfurt, só a garantia de liquidez e uma resposta conjunta servirão como “musculatura suficiente para atravessar este rio de dificuldades, e retomar a marcha normal, isto é, recuperar o potencial de produção anterior à crise”.

O Governo italiano também já pediu às instituições europeias que a União Europeia emita dívida pela qual todos os Estados-membros fiquem responsáveis.