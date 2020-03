A Quarentena Desenhada dos Urban Sketchers Portugal

Os Urban Sketchers são um colectivo internacional de autores que desenham em diários gráficos as cidades onde vivem, os sítios por onde viajam, as pessoas com quem se cruzam e que se encontram frequentemente para desenhar em conjunto, ao vivo e in loco. Face à situação actual de epidemia de covid-19, em que todos devemos ficar em casa, os desenhadores portugueses começaram a pensar em como poderiam usar o desenho para diminuir o impacto negativo do isolamento social, "incentivando, simultaneamente, a produção de crónicas desenhadas deste período inédito das nossas vidas, em que novas rotinas pautam o quotidiano das famílias e da sociedade em geral".

Vai daí, lançaram o desafio Quarentena Desenhada — uma proposta de temas para desenhar em cada dia, a publicar no blogue do grupo, no Instagram (#quarentenadesenhada) e noutras redes sociais. E vão partilhar os desenhos regularmente com o P3 nesta galeria. Todos se podem juntar ao desafio. "Podem não estar a ser promovidos encontros nem workshops mas, na verdade, é possível estarmos juntos de outra forma: a desenhar, a partilhar, a comentar, a aprender, desta vez em casa e sozinhos, porque a vida assim o impõe. E não é, afinal, a vida, aquilo que se regista num diário gráfico?"