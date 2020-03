Ser Voluntário… no Tech4Covid19

Área geográfica: Nacional

Tema: Voluntariado tecnológico

O movimento Tech4COVID19 foi criado por um grupo de fundadores da comunidade tecnológica portuguesa e reúne mais de 2000 empreendedores e profissionais de startups portuguesas, com o objectivo de usar a tecnologia para combater o surto de covid-19, estando neste momento a colaborar com o Governo para minimizar os efeitos da propagação do vírus.

Assim, o movimento tem equipas a trabalhar 24 horas por dia em soluções para mitigar as consequências desta pandemia. Entre os vários projectos já lançados destaca-se uma solução para providenciar alojamento temporário para profissionais de saúde, através da listagem de hotéis e unidades de alojamento local com quartos disponíveis para as pessoas que se encontram a reforçar os serviços dos hospitais.

Outros projectos que estão em curso são uma campanha de angariação de fundos para aquisição e doação de equipamentos em falta em centros de saúde e hospitais para o tratamento e controlo da covid-19 e um serviço de consultas em vídeo grátis, com o objectivo de prestação de cuidados primários de saúde à população através de uma app.

Qual o impacto do Tech4 Covid19?

O movimento junta mais de 2500 voluntários e mais de 120 empresas a trabalhar em 27 projectos de impacto.

Contactos Caso te queiras juntar ao movimento, preenche o formulário aqui.

Mais informações no site.

Como posso ajudar?

A comunidade de voluntários conta com diferentes talentos de profissionais de áreas tão variadas como a cibersegurança, saúde, manutenção, recursos humanos, consultoria, design, marketing, comércio electrónico, dispositivos médicos, entre muitas outras.