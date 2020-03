Marcelo Rebelo de Sousa

Contrariamente ao sugerido por João Miguel Tavares, no PÚBLICO de 17 de Março, o Presidente da República ao entrar em quarentena, arrastou com o seu exemplo largas centenas de milhares de portugueses e só isso bastava para louvar e não criticar a sua atitude!

José Rosa, Lisboa

Estado de emergência

Está muita gente incomodada com as consequências para a vida dos cidadãos do estado de emergência que o PR decretou, a AR aprovou, e cujos contornos e limites o governo agora definiu. Para os que como eu viveram na ditadura como adultos, nada tem demais ou de novidade. É no fim do dia um Estado em que as leis são para cumprir e as ordens dos agentes das diversas autoridades, guardas, polícias, juízes e Forças Armadas têm de ser observadas, sob pena de detenção por desobediência. Não mais os agentes dessas autoridades poderão ser desobedecidos, enxovalhados, insultados e gozados sem haver consequências, como vem acontecendo recorrentemente há 46 anos.

Manuel Martins, Cascais

Desconfiança

Não é mania minha, não. Nestes tristes últimos dias, tendo de entrar várias vezes num qualquer autocarro, um ou outra deitam-me uns olhos como se este mero passageiro nesta terra fosse o demónio em pessoa. Embora poeticamente o seja, fisicamente, graças a Deus, até hoje estou divinal. O melhor dos portugueses existe e está aí sempre. Mas é preciso erradicar desde já o pior vírus do portuguesinho lorpa, cinzentão e provinciano: a desconfiança pidesca de tudo e de todos, a xenofobia que propaga viralmente, a ignorância atrevida, traços de carácter que vêm ao de cima por dá cá aquela palha, por dá cá aquela guerra.

Nelson Bandeira, Porto

Televisão: grandes males, grandes mudanças

Em sintonia com os alertas oficiais e com as medidas de resistência ao vírus divulgadas pelas tv, as mesmas estações devem evitar expor os seus trabalhadores ao contágio, ao suspenderem gravações e emissões directas de programas de entretenimento, culturais, desportivos e religiosos. A única medida que as tv tomaram foi a de dispensarem a figuração nos programas. Podem fazer mais.

Empresas, escolas, fábricas, bancos, etc. procederam a grandes mudanças. As televisões não são excepção. Impõe-se o foco na Informação. Todos os programas que não se enquadrem nesse âmbito - directos e a gravar - devem ser imediatamente suspensos e substituídos por reposições de séries, filmes, novelas, documentários.

No contexto da pandemia a redução da exposição das pessoas à infecção mortal está interligada à racionalização dos meios. Nas conferências de imprensa e reportagens de acontecimentos, os canais transmitem, genericamente, as mesmas imagens e perguntas. Em vez de estarem todos a fazer o mesmo, porque não revezarem-se na cobertura dos eventos e partilharem?

Já bastam os sacrifícios dos profissionais de Informação que, tal como os da Saúde, estão no território de risco e, indiscutivelmente, constituem a outra linha da frente.

Aristides Teixeira, Almada