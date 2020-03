Brasil decreta calamidade pública e ministro prevê colapso do sistema de saúde

O Senado federal aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, o diploma que decreta o estado de calamidade pública no Brasil por causa do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o pico das infecções deve acontecer em Julho, mas antes disso, em Abril, relata a Reuters, o sistema de Saúde brasileiro deve “entrar em colapso”.

“A epidemia em São Paulo está apenas a começar”, frisou Mandetta. Este estado é o principal foco da infecção no Brasil, onde neste momento, há 654 casos confirmados de infecção e sete mortos no Brasil.

Pela primeira vez em 196 anos de história do Senado, o órgão aprovou um decreto sem a presença dos senadores, que votaram de forma remota para evitar o contágio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi diagnosticado com a covid-19, não compareceu à sessão, tal como o senador Nelsinho Trad.

A partir do momento da sua entrada em vigor, o estado de calamidade pública permite que o Governo possa reforçar os gastos públicos sem necessidade de respeitar o tecto fiscal estabelecido pelo Orçamento. No entanto, os recursos adicionais devem ser canalizados exclusivamente para o combate ao coronavírus.

Antecipando o impacto económico que a propagação do coronavírus terá no Brasil, o Governo federal reduziu acentuadamente a previsão para o crescimento do PIB para este ano. De 2,1% previstos no início do mês – que por si já representavam uma redução das expectativas anteriores – o Ministério da Economia prevê agora um crescimento de 0,02%.

Apesar do reconhecimento por parte do Governo federal que o avanço da epidemia constitui uma crise sem precedentes, o Presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas tomadas em alguns estados, como São Paulo, que incluíram o encerramento de estabelecimentos comerciais, e manifestou receio de ser responsabilizado pelo impacto económico. “Vocês vão querer jogar a responsabilidade em cima de mim. A economia está parando. Estão tomando medidas, a meu ver, exageradas”, afirmou.

O Governo também vai proibir a entrada de cidadãos de vários países europeus, incluindo Portugal, e asiáticos a partir da próxima segunda-feira, que não tenham residência no Brasil ou justificação profissional ou familiar para entrar no país. De fora da restrição ficaram, no entanto, os EUA.