Destruição da placa da Casa Ventura Terra alvo de queixa na Justiça

A Associação Ventura Terra apresentou, na quinta-feira uma queixa junto do Departamento de Investigação e Açcão Penal (DIAP) de Lisboa contra os reitores das universidades de Lisboa e do Porto, devido à remoção da placa evocativa da Casa Ventura Terra — doada pelo arquitecto a estas duas instituições de ensino —, na qual estava inscrita a vontade de Miguel Ventura Terra de que os rendimentos que fossem gerados pelo prédio fossem destinados aos alunos carenciados que quisessem estudar as belas-artes.

Na tarde do passado dia 10 de Março, esta placa foi retirada da fachada do n.º 57 da Rua Alexandre Herculano. Quando o PÚBLICO lá chegou, por volta das 18h, a pedra estava já partida no chão. No dia seguinte, em declarações ao PÚBLICO, o reitor da Universidade de Lisboa (UL) justificou que a remoção da placa tinha como objectivo servir de molde a réplicas, mas que durante o processo acabou por acontecer um “acidente”, reduzindo-a a cacos.

“Nós levámos uma grua para tirar a placa. Quando a placa estava quase no chão, deixaram-na cair. Alguma coisa correu mal”, justificou então António Cruz Serra. Segundo disse, “a placa consegue-se reconstituir” e voltará a figurar na fachada do edifício. “A original vai ser recuperada, talvez pelos nossos alunos de belas-artes”, adiantou. Já as duas réplicas que a UL quer fazer serão colocadas na Universidade do Porto e na futura residência de estudantes Miguel Ventura Terra, no pólo da Ajuda.

“Este acto danificou o próprio edifício classificado”, lê-se na síntese da denúncia remetida ao DIAP de Lisboa, a que o PÚBLICO teve acesso. Este edifício, acabado de construir em 1903, é um imóvel com várias classificações: recebeu nesse ano o Prémio Valmor, em 1983, foi classificado como Imóvel de Interesse Municipal, tendo sido, em 2006, reclassificado como Imóvel de Interesse Público.

Segundo alega a associação Ventura Terra, a “retirada e destruição da placa evocativa” constitui “a prática do crime de Dano Qualificado no património classificado, uma vez que, como visto, a placa evocativa é elemento integrante desse mesmo património”. Lembram ainda que “responsáveis máximos pelos mais prestigiados estabelecimentos de ensino universitário, incluindo o de arquitectura, em Portugal, retiraram esta memória e exemplo, materializada na placa que era parte integrante do prédio dos autos, e desfizeram-na em cacos! É um ato aviltante e muito grave”.

Perante a destruição da placa, o Fórum Cidadania Lx solicitou, na semana passada, ao novo director-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, que inicie um processo de “contra-ordenação aos responsáveis por esta acção de destruição de património classificado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Casa Ventura Terra tem estado envolvida num litígio, que envolve a sua venda em hasta pública no passado dia 15 de Janeiro. Segundo afirma uma descendente de Miguel Ventura Terra (1866-1919), o testamento do arquitecto deixa claro que era seu desejo que o prédio nunca fosse vendido. Mas a UL (representante dos proprietários) avançou mesmo com a venda. A universidade estimava então que o valor de mercado do prédio de quatro pisos, com uma área bruta de construção de 2089 metros quadrados, deveria rondar os 3,7 milhões de euros. Indo contra essa vontade,

No dia anterior à realização da hasta pública, a Associação Ventura Terra apresentou, junto do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, um procedimento cautelar para a suspender a sua realização. A acção pedia ainda que, caso a hasta se realizasse, deveria ser decretada a “a suspensão dos seus efeitos até à outorga definitiva da escritura pública e até à decisão na acção principal onde se decidirá sobre a existência do direito das entidades adjudicantes para procederem à alienação do imóvel que o testador legou sob a condição de ‘que muito desejo que não seja vendido'”. O processo deverá estar, então suspenso neste momento.

Questionado sobre que empresa ganhou a hasta pública, Cruz Serra disse não se recordar do nome. A assessoria da reitoria também não respondeu ao pedido de esclarecimento do PÚBLICO.