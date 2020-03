Bibliotecas de Lisboa contam histórias para a família online

A rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX) tem vários programas destinados a famílias. Com o isolamento social, a BLX arranjou outra forma de participar na vida dos leitores. Um serviço para"viajar para outros sítios e mergulhar no mundo da ficção sem sair de casa”. O projecto “Uma história por dia, não sabe o bem que lhe fazia” partilha um conto todos os dias, de segunda a sábado, às 11h no Facebook da BLX. Nestas histórias pode-se encontrar um pouco de tudo: “a cura para a falta de mimos, défice de tempo para dar colo, consolo para não estar só ou suplementos de energia”.

“Achamos que é muito importante as histórias que são contadas nas bibliotecas chegarem a casa das pessoas”, explica Susana Silvestre, Chefe de Divisão da Rede de Bibliotecas de Lisboa.” No fundo o que nós queremos é entrar na casa das pessoas, gerar uma relação de afecto, de consolo, para que as pessoas não se sintam tão sós.”

Foi necessário fazer uma selecção criteriosa dos livros e “ser um bocadinho mais criativos, começar a utilizar as redes sociais e também plataformas como o Youtube”.

A primeira série tem 40 episódios. E, apesar de ainda só ter saído um, o feedback foi “altamente positivo”, não só pelas visualizações mas também pelos comentários. “Uma das mães comentou no Facebook que ouviu a história e que pediu à filha para fazer um desenho e isso é muito engraçado porque as pessoas estão ansiosas por actividades e actividades essas que gerem um feedback”, conta Susana. Por isso mesmo, a BLX já criou uma galeria de imagens para os trabalhos e actividades que sejam elaboradas em casa.

Graças à recepção positiva planeiam continuar o projecto mesmo depois do tempo de quarentena e isolamento ter terminado. “Já percebemos que faz sentido termos actividades nas bibliotecas físicas mas também online", conclui Susana.

A primeira série tem 40 episódios, mas a BLX já está a planear a segunda e pretendem que seja mais interactiva, com música e vários exercícios para fazer em família.

Para além disso, estão a planear outras actividades futuras, fora da literatura infantil e familiar, porque “os livros podem ser de facto o melhor remédio” e a melhor companhia nesta época.

Texto editado por Ana Fernandes