Como gerir a fuga dos mais novos para o mundo dos videojogos?

A rotina do Luís, de 10 anos, tem-se mantido quase igual. De manhã, depois do pequeno-almoço, começa com as aulas — só que em vez de sair para a escola, espera que a mãe ligue o computador para ter acesso às tarefas dos professores. E ao fim do dia, como já é habitual, entra na arena para se juntar aos amigos no mundo dos videojogos. Um dos preferidos, é o Brawl Stars, uma batalha online em que jogadores ligados se dividem em equipas cujo objectivo principal é derrotar a base inimiga.

Mais A carregar...