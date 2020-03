Aulas diárias de 20 a 30 minutos com o Holmes Place

O Holmes Place vai ter aulas diárias, em directo, com a duração de 20 a 30 minutos, na página de Facebook, e não são exclusivas para sócios.

A cadeia de ginásios tem propostas em diferentes horários e várias modalidades, do Pilates ao Zumba. Mais tarde, se não conseguir fazer as aulas em directo, os vídeos estarão disponíveis no YouTube.

Além das aulas em directo, os ginásios vão ainda sugerir planos de treino, artigos, dicas e receitas saudáveis.

A primeira aula, no início da semana, teve o alcance de 11.872 pessoas e 6677 visualizações (até ao término da aula), refere o Holmes Place em comunicado, acrescentando que o exercício físico reforça o nosso sistema imunitário.