YesChef ensina a cozinhar em casa com alguns dos grandes cozinheiros do mundo

À semelhança da app Masterclass, que reúne cursos dados por alguns dos maiores especialistas do mundo em inúmeros temas, da escrita ao desporto, passando pelo teatro, a fotografia, a economia ou a maquilhagem, está agora a ser lançada a app YesChef dedicada apenas à cozinha. Promete aulas com “os melhores chefs do mundo”, sendo que na fase de arranque tem disponíveis quatro cursos, cada um com quatro a cinco horas de conteúdos.

Os cursos dividem-se entre um documentário sobre o quotidiano do cozinheiro mais 12 aulas com receitas feitas a partir da cozinha do próprio e que permitem um acompanhamento passo a passo (cerca de 20 minutos cada). Os chefs que vão estrear a aplicação são: Nancy Silverton, conhecida pelos seus pães artesanais, que irá ensinar receitas caseiras e também do seu restaurante Osteria Mozza, em Los Angeles (1 estrela Michelin); Edward Lee, americano de origem coreana, propõe-se apresentar os sabores do Sul dos EUA; José Andrés, também consultor da série, que tem feito um trabalho de apoio às populações atingidas por desastres humanitários e que vai cruzar os sabores espanhóis com os americanos; e, por fim, Dario Cecchini, o famoso mestre talhante italiano que vai ensinar formas de grelhar carne e de fazer um Dario-burguer.

Mas “as receitas são apenas o princípio”, diz o material de promoção. Com elas, iremos aprender “o como e porquê da cozinha e os princípios por trás do sabor”.

O preço para um passe anual com acesso a todos os conteúdos é de 180 dólares (168 euros) e para um passe vitalício 450 dólares (420 euros). A oferta de pré-lançamento permite um desconto entre 40 a 50%. O lançamento oficial está previsto para Junho.