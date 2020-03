Soltem os helicópteros: por um Rendimento Básico Incondicional de crise

Esta semana o Banco Central Europeu determinou que irá injetar 750 mil milhões de euros no sistema financeiro como medida de resposta à crise do coronavirus. Este montante acrescenta-se a um pacote de medidas de estímulo económico de 120 mil milhões de euros prometidas pelos governos no Eurogrupo. Ora, 870 mil milhões de euros a dividir por 445 milhões de cidadãos da União Europeia… é fazer as contas: dá praticamente dois mil euros por cada cabeça, sejam adultos ou crianças (para ser mais rigoroso, 1955 euros).

