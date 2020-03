Coronavírus: Super Bock e Destilaria Levira convertem álcool de cerveja em gel desinfectante

O grupo Super Bock e a Destilaria Levira anunciaram esta sexta-feira, em comunicado, uma parceria “para apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no abastecimento de bens essenciais”. Os dois grupos vão juntar-se para a produção de gel desinfectante para as mãos a ser oferecido a três unidades hospitalares da região do Porto.

Numa primeira fase, cerca de 56 mil litros de álcool, originalmente destinados à produção de cerveja sem álcool, vão ser transformados pela Destilaria Levira em “aproximadamente 14 mil litros de álcool gel para as mãos”, num processo de fabrico que, de acordo com a nota, “segue as directrizes da Organização Mundial de Saúde”.

A acção tem o objectivo de disponibilizar “uma maior quantidade destes produtos indispensáveis para a prevenção e tratamento” do surto do novo coronavírus.

Desde segunda-feira, outros 30 macro e micro cervejeiros de todo o país também se juntaram aos esforços no combate ao surto de covid-19, doando o ácido peracético, utilizado na indústria para higienização, às entidades de saúde.