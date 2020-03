Comissão Europeia: “Governos podem injectar o dinheiro que for preciso”

Numa medida inédita, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, accionou a chamada cláusula geral de exclusão do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), suspendendo assim a obrigação de os Estados-membros limitarem o valor do défice orçamental ao tecto máximo de 3% do seu Produto Interno Bruto (PIB).

“Isto é único e nunca foi feito antes, mas activámos hoje a cláusula geral de exclusão [escape]”, anunciou a líder do executivo comunitário, numa mensagem divulgada através do Twitter em que assinalou que a partir de agora “os governos nacionais podem injectar na economia tanto dinheiro quanto for necessário”. “Relaxámos as nossas regras para permitir que façam exactamente isso”, acrescentou.

Cabe aos Estados-membros da União Europeia aprovar a activação da cláusula geral de exclusão (também conhecida por escape ou derrogação) do Pacto de Estabilidade e Crescimento — na prática, com a sua mensagem desta sexta-feira, a presidente da Comissão está a pedir aos países que o façam o mais rapidamente possível.

Na prática, a Comissão apresenta uma comunicação aos governos, em que afirma que estão cumpridas todas as condições para activar esta cláusula excepcional. A activação da cláusula suspende as recomendações de Bruxelas para as contas públicas, e permite aos governos ultrapassar os objectivos estruturais ou nominais previstos no Pacto de Estabilidade e Crescimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa altura em que as viagens para a Bélgica estão condicionadas e que as reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia estão a decorrer num formato informal por videoconferência, coloca-se agora a questão da aprovação desta cláusula. Em situação normal, bastaria uma maioria qualificada para a sua activação ser decidida. Agora, a hipótese que está a ser estudada é se isso poderá acontecer através de um procedimento escrito.

A decisão foi anunciada por Ursula von der Leyen um dia depois de a Comissão Europeia ter adoptado um novo enquadramento temporário para as ajudas de Estado, e de ter apresentado uma comunicação aos Estados-membros sobre a forma de acesso ao novo instrumento financeiro para apoiar medidas de emergência em três sectores essenciais da economia impactados pela crise do coronavírus.

O novo instrumento está dotado com 37 mil milhões de euros, destoinados a acções imediatas de apoio ao sector da saúde, mercado laboral e pequenas e médias empresas. “O orçamento europeu fará a sua parte”, garantiu Von der Leyen.