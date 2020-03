Bolsas ganham fôlego com ajuda dos bancos centrais

O índice PSI 20 chegou a ganhar 4% nesta sexta-feira, mostrando que a Bolsa de Lisboa reconquistou algum fôlego tal como as restantes congéneres mundiais. Durante a noite na Europa, os mercados asiáticos recuperaram ligeiramente das últimas perdas, prolongando a maré positiva no fecho de Wall Street. Tóquio foi a excepção.

Na Europa, os juros da dívida pública de países periféricos, que estavam a ver as taxas a subir, voltaram a cair, mostrando que a “bazuca” do Banco Central Europeu (BCE) acalmou, por agora, alguma ansiedade.

A intervenção de BCE, Reserva Federal e do Banco de Inglaterra (que voltou a cortar taxas de juro) está a permitir um final de semana mais animador. Londres ganha mais do que 5%, Paris avança mais do que 6%, Frankfurt valoriza cerca de 4%. Espanha, Portugal e Itália ganham entre 3% e 4%.

No PSI 20, a Altri, a Nos, a EDP e a Semapa são as que mais ganham. Ibersol e Mota-Engil lideram nas perdas.

O preço de referência do barril de crude (Brent) está a ganhar mais de 3% e volta a aproximar-se dos 30 dólares.

Apesar do cenário globalmente positivo neste dia, que parece ser uma resposta às intervenções dos bancos centrais e aos diferentes planos de estímulo económicos apresentados por governos na Europa e nos EUA, analistas ouvidos pela Reuters e pela Bloomberg apontam que a volatilidade continua a ser a tónica dominante.

Nos juros da dívida soberana, as taxas portuguesas estavam, às 12h, a cair em todos os prazos. A taxa a cinco anos estava em 0,498 e a dez anos situava-se nos 0,975, baixando assim da fasquia de 1%.