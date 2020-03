R&A mantém datas para British Open masculino e feminino

Em estreita monitorização com a evolução da pandemia do coronavírus, o Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews mantém, para já, as datas para o 149.º The Open Championship (16 a 19 de Julho, no Royal St. George’s, Inglaterra) e AIG Women’s British Open (20 a 23 de Agosto, no Royal Troon Golf Club, na Escócia).

"Temos algum tempo antes de começarmos a construir as infra-estruturas nos dois locais e, portanto, manteremos, neste momento, as datas programadas para ambos os eventos”, disse Martin Slumbers, director-executivo do R&A – organismo que gere o golfe mundial (a par da USGA, United States Golf Association) e organizador daqueles dois majors do golfe.

“Reconhecemos que esta é uma situação que muda rapidamente e manteremos todos informados sobre quaisquer alterações em relação aos nossos planos. Estes são tempos difíceis, mas temos em mente a nossa responsabilidade pelo que é certo para o golfe e, o mais importante, para a sociedade”, acrescentou.

O The Open Championship (também conhecido por British Open) e o AIG Women’s British Open são os dois últimos majors do ano em homens e senhoras, respectivamente.

Os dois primeiros majors masculinos, o Masters Tournament (9 a 12 de Abril, no Augusta National Golf Club, Georgia) e o PGA Championship (14 a 17 de Maio, no TPC Harding Park, em San Francisco) foram adiados para datas indefinidas.

A nível feminino, foi adiado o primeiro major do ano, o Ana Inspiration (2 a 5 de Abril, no Mission Hills Country Club, em Rancho Mirage, Califórnia), para de 10 de 14 de Setenbro, no mesmo lugar.

Além do Ana Inspiration, o LPGA Tour cancelou mais três provas: o Lotte Championship (15 a 18 e Abril, em Ko Olina, Hawaii), o Hugel-Air Premia LA Open (2 3 a 26 de Abril, em Los Angeles) e o LPGA Mediheal Championship (30 de Abril a 3 de Maio, em Daly City, California).

Já o PGA Tour, depois de cancelar ou adiar o Players Championship, o Vaslpar Championship e o Dell Technologies Match Play, cancelou mais três eventos: o RBC Heritage (16 a 19 de Abril), Zurich Classic of New Orleans (23 a 26 de Abril), Wells Fargo Championship (de 27 Maio a 3 Junho) e AT&T Byron Nelson (7 e a 10 de Maio).

